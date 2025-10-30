Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

30.10.2025 14:00:59

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen von Davita mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des US-Konkurrenten habe die Erwartungen verfehlt und außerdem hätten die Amerikaner ihre Zielspanne eingeengt, schrieb David Adlington am Donnerstag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

