Fresenius Medical Care Aktie
|46,76EUR
|-0,01EUR
|-0,02%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
30.10.2025 14:00:59
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen von Davita mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des US-Konkurrenten habe die Erwartungen verfehlt und außerdem hätten die Amerikaner ihre Zielspanne eingeengt, schrieb David Adlington am Donnerstag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 11:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
46,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,32%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
46,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,25%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.10.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.10.25