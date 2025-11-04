Fresenius Medical Care Aktie
|42,99EUR
|-2,88EUR
|-6,28%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. David Adlington lobte am Dienstag in seinem ersten Kommentar, dass der Dialysekonzern mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen habe. Er rechnet zunächst mit einer positiven Kursreaktion, die aber nachlassen könnte, falls Fresenius weitere Anteile platzieren sollte. Anleger sollten auch die jüngste Kursdivergenz zum Konkurrenten Davita auf dem Radar haben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
44,41 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,55%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
42,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,47%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
