ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Infineon auf 38,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon von 40,50 auf 38,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des kurzfristigen Gegenwinds im Autosektor und in Erwartung einer langsameren Erholung der industriellen Nachfrage bleibe er für den europäischen Markt analoger Halbleiter vorsichtig, schrieb Analyst Alexander Duval in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Er kappte seine Umsatzschätzungen für Infineon und STMicro für die Jahre 2025 bis 2028./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 23:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben