Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 21:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Allianz auf 'Hold' - Ziel 325 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einem angehobenen Gewinnziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die Aussage, dass der operative Gewinn mit "hoher Wahrscheinlichkeit" bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen wird, sei wichtiger als das vorab veröffentlichte, operative Neunmonatsergebnis, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Spanne liege über dem oberen Ende des bisherigen Zielbereichs./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten