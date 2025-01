ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Lanxess auf 'Underperform' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS nach vorläufigen Quartalszahlen des Chemiekonzerns mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Underperform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten liege um 29 Prozent übers einer Schätzung und um 23 Prozent über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Chris Counihan in seiner ersten Reaktion am Montag. Der Experte wies darauf hin, dass sich die Nettofinanzverschuldung verringert habe. Er prognostizierte eine positive Kursreaktion der Aktien./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2025 / 07:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2025 / 07:49 / ET