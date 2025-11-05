Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

05.11.2025 07:49:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Es sei ein weiteres Quartal gewesen, in dem Einsparungen den Gegenwind im operativen Geschäft kaum auffangen konnten, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Berichts und der harschen Marktreaktion. Die Aufgabe, im vierten Quartal noch das obere Ende der Jahresziele zu erreichen, werde wohl zu schwierig. In der Telefonkonferenz sei das Management verständlicherweisenicht allzu detailliert auf 2026 eingegangen. Denn es gebe zu viele Unwägbarkeiten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

07.11.25 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
07.11.25 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
06.11.25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,45 -1,43% Fresenius Medical Care (FMC) St.

