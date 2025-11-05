Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
05.11.2025 07:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Es sei ein weiteres Quartal gewesen, in dem Einsparungen den Gegenwind im operativen Geschäft kaum auffangen konnten, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Berichts und der harschen Marktreaktion. Die Aufgabe, im vierten Quartal noch das obere Ende der Jahresziele zu erreichen, werde wohl zu schwierig. In der Telefonkonferenz sei das Management verständlicherweisenicht allzu detailliert auf 2026 eingegangen. Denn es gebe zu viele Unwägbarkeiten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Aktien in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,45
|-1,43%
