Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
19.12.2025 15:22:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor den im Februar erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden./rob/edh/mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
