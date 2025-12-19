Siemens-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden.

Um 11:42 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 236,35 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7,89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 138 304 Siemens-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2025 28,3 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird Siemens voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren.

