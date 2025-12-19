Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Einstufung im Blick
|
19.12.2025 11:58:47
Siemens-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden.
Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:42 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 236,35 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7,89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 138 304 Siemens-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2025 28,3 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird Siemens voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro (dpa-AFX)
|
19.12.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Siemens-Aktie (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
18.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)