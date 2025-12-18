RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|
18.12.2025 11:41:41
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Rational auf 'Buy' - Ziel auf 785 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat RATIONAL von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 750 auf 785 Euro angehoben. Nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis des Großküchenausstatters inzwischen verbessert, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde. Calvet hob deshalb seine Prognosen für Umsatz und Gewinn (EPS) bis zum Jahr 2029 an./rob/tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
