RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nach schwachem Jahr 18.12.2025 10:07:38

RATIONAL-Aktie profitiert von Analysten-Kommentar

RATIONAL-Aktie profitiert von Analysten-Kommentar

Die Aktien des Großküchenausstatters RATIONAL bekommen am Donnerstag von einem positiven Analysten-Kommentar Aufwind.

Das Plus von zuletzt 4,6 Prozent auf 658,50 Euro bedeutete den ersten Platz im MDAX der mittelgroßen Unternehmen, ändert an der in diesem Jahr schwachen Kursentwicklung von minus 20 Prozent aber nichts.

Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild nun auf, bis zur für den längerfristigen Trend relevanten 200-Tage-Linie bei etwas über 692 Euro fehlt aber noch ein Stück. Über der Marke von 600 Euro sind die Titel unterstützt.

Die Schweizer Großbank UBS rät bei RATIONAL mittlerweile zum Kauf. Das Chance/Risiko-Verhältnis habe sich nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr verbessert, schrieb Analyst Olivier Calvet. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RATIONAL-Aktie klettert: RATIONAL bestätigt Prognose

Bildquelle: RATIONAL

Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten