RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Nach schwachem Jahr
|
18.12.2025 10:07:38
RATIONAL-Aktie profitiert von Analysten-Kommentar
Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild nun auf, bis zur für den längerfristigen Trend relevanten 200-Tage-Linie bei etwas über 692 Euro fehlt aber noch ein Stück. Über der Marke von 600 Euro sind die Titel unterstützt.
Die Schweizer Großbank UBS rät bei RATIONAL mittlerweile zum Kauf. Das Chance/Risiko-Verhältnis habe sich nach dem Kursrückschlag in diesem Jahr verbessert, schrieb Analyst Olivier Calvet. Der Markt habe inzwischen eine klare Sicht auf die Belastung durch Zölle. Zudem sei das operative Wachstum in den vergangenen beiden Quartalen stark gewesen. In Europa gebe es gute Aussichten für Ersatzbedarf bei den Kunden, während in den USA das Wachstum durch wichtige Abnehmer gestützt werde.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX steigt (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
11:41
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Rational auf 'Buy' - Ziel auf 785 Euro (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
11.12.25
|EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions (EQS Group)