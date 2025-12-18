MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in RATIONAL-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem RATIONAL-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 412,05 EUR. Bei einem RATIONAL-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,243 RATIONAL-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 629,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 152,77 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,77 Prozent.

RATIONAL war somit zuletzt am Markt 7,28 Mrd. Euro wert. RATIONAL-Anteile wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des RATIONAL-Papiers lag beim Börsengang bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at