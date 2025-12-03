Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Frühe Anlage
|
03.12.2025 10:04:23
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Continental-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Continental-Papier 43,53 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 229,729 Continental-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Continental-Aktie auf 65,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 028,88 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 028,88 EUR, was einer positiven Performance von 50,29 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Continental betrug jüngst 13,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
10:04
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)