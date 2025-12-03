XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 03.12.2025 10:04:23

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Continental eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Continental-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Continental-Papier 43,53 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 229,729 Continental-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Continental-Aktie auf 65,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 028,88 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 028,88 EUR, was einer positiven Performance von 50,29 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Continental betrug jüngst 13,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten