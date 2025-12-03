DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Continental eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Continental-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Continental-Papier 43,53 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 229,729 Continental-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Continental-Aktie auf 65,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 028,88 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 028,88 EUR, was einer positiven Performance von 50,29 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Continental betrug jüngst 13,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at