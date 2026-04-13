DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DAX-Marktbericht
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13.04.2026 17:59:04
Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt letztendlich
Am Montag sank der DAX via XETRA letztendlich um 0,23 Prozent auf 23 749,49 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,025 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 1,02 Prozent leichter bei 23 562,19 Punkten, nach 23 803,95 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag heute bei 23 482,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 756,85 Punkten erreichte.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Der DAX wurde vor einem Monat, am 13.03.2026, mit 23 447,29 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wurde der DAX mit 25 420,66 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Wert von 20 374,10 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 3,22 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 495,40 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 40,79 EUR), Merck (+ 1,03 Prozent auf 113,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,95 Prozent auf 254,90 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), Continental (-2,33 Prozent auf 63,64 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,83 Prozent auf 48,24 EUR), Brenntag SE (-1,61 Prozent auf 57,54 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 87,82 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 12 309 759 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 174,902 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,02 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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