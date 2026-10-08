Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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08.10.2026 10:29:35

Continental Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 82 Euro angehoben. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittlich entwickelt und nach der Abspaltung von Aumovio die starke 2025er-Entwicklung revidiert, schrieb Harry Martin am Donnerstag in seiner Neubewertung des Reifenherstellers. Unter Einbeziehung des ContiTech-Verkaufs werde Continental zurzeit mit einem Bewertungsabschlag zu den Wettbewerbern gehandelt, dabei wäre aus fundamentaler Sicht eine Prämie verdient. Continental weise zudem bis 2027 das branchenweit beste Ergebnis- und Cashflow-Profil auf. Dies dürfte am Markt bereits anerkannt werden. Seine positive langfristige Einschätzung hinsichtlich des Wachstums und der Margen bei Premium-Reifen dürfte der Markt aber so bisher nicht berücksichtigen./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Outperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
68,82 € 		Abst. Kursziel*:
19,15%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
68,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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