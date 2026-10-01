Continental Aktie

67,54EUR 0,50EUR 0,75%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.09.2026 22:27:31

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Analystenveranstaltung anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Mit seiner Prognose für die Ebit-Marge des Reifenherstellers liege er zwar etwas unter der Markterwartung, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität könnte aber durchaus auch höher als gedacht ausfallen, da der September der stärkste Monat des Quartals gewesen sei, Continental stark im Winterreifenmarkt engagiert sei und sich der Produktmix durch Hochleistungsreifen sowie die Vertriebskanalstruktur positiv auswirke./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 20:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 20:07 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68,22 € 		Abst. Kursziel*:
14,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
67,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,49%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

mehr Analysen
07:09 Continental Buy UBS AG
30.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Continental Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Continental AG 67,20 0,24% Continental AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:32 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:09 Continental Buy UBS AG
07:08 BMW Neutral UBS AG
30.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
30.09.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
30.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
30.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Apple Neutral UBS AG
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Boeing Buy UBS AG
30.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
30.09.26 Medios Buy Warburg Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
30.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
30.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
30.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Boeing Outperform Bernstein Research
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
30.09.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen