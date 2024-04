Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Der LUS-DAX notiert am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 12:25 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 18 054,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 012,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 147,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 521,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, den Wert von 16 945,00 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 945,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 7,82 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 5,05 Prozent auf 27,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,70 Prozent auf 39,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,60 Prozent auf 228,70 EUR), Continental (+ 1,18 Prozent auf 61,68 EUR) und BASF (+ 1,15 Prozent auf 49,62 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,73 Prozent auf 72,00 EUR), Covestro (-2,52 Prozent auf 46,35 EUR), Porsche (-2,38 Prozent auf 85,20 EUR), BMW (-2,34 Prozent auf 104,30 EUR) und Zalando (-1,76 Prozent auf 25,08 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 273 713 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,097 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at