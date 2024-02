Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt ab

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 2,02 Prozent schwächer bei 3 359,99 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 515,769 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,413 Prozent tiefer bei 3 415,11 Punkten in den Handel, nach 3 429,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 415,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 346,13 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 3 275,50 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 13.11.2023, einen Wert von 2 994,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wurde der TecDAX mit 3 268,71 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,06 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern verzeichnet.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 5,43 Prozent auf 32,98 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,07 Prozent auf 34,06 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 22,33 EUR), MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 64,50 EUR) und JENOPTIK (-0,50 Prozent auf 27,96 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-6,72 Prozent auf 86,05 EUR), Infineon (-5,92 Prozent auf 32,24 EUR), AIXTRON SE (-4,52 Prozent auf 33,16 EUR), ADTRAN (-4,26 Prozent auf 6,51 USD) und EVOTEC SE (-3,87 Prozent auf 13,67 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 917 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 196,884 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,92 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at