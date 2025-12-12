EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Nemetschek SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



12.12.2025 / 11:28 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



Language: German

Date of disclosure: April 30, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: April 30, 2026

Address:



Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year



Language: German

Date of disclosure: November 05, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 05, 2026

Address:

Nemetschek SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: April 30, 2026Address: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte Language: EnglishDate of disclosure: April 30, 2026Address: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports Language: GermanDate of disclosure: November 05, 2026Address: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte Language: EnglishDate of disclosure: November 05, 2026Address: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports

12.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News