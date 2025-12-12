Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
12.12.2025 11:28:23
EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Nemetschek SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Nemetschek SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.nemetschek.com/en/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nemetschek.com
Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2244890 12.12.2025 CET/CEST
