TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurden Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 98,85 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,116 Nemetschek SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nemetschek SE-Aktien wären am 10.12.2025 926,15 EUR wert, da der Schlussstand 91,55 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 7,38 Prozent.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 10,59 Mrd. Euro. Am 10.03.1999 fand der erste Handelstag des Nemetschek SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Das Nemetschek SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at