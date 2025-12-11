Nemetschek Aktie

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

Frühes Investment 11.12.2025 10:03:31

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurden Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 98,85 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,116 Nemetschek SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nemetschek SE-Aktien wären am 10.12.2025 926,15 EUR wert, da der Schlussstand 91,55 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 7,38 Prozent.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 10,59 Mrd. Euro. Am 10.03.1999 fand der erste Handelstag des Nemetschek SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Das Nemetschek SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nemetschek Group

04.12.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Nemetschek Overweight Barclays Capital
05.11.25 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Nemetschek SE 92,20 0,77% Nemetschek SE

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
