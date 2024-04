Anleger in Europa halten sich zurück: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagmittag

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,15 Prozent leichter bei 4 999,44 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,318 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,147 Prozent stärker bei 5 014,22 Punkten, nach 5 006,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 996,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 026,82 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 083,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 639,36 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, den Wert von 4 359,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Ferrari (+ 1,32 Prozent auf 395,25 EUR), Enel (+ 1,04 Prozent auf 6,19 EUR), BMW (+ 0,75 Prozent auf 107,20 EUR), Eni (+ 0,64 Prozent auf 15,35 EUR) und Allianz (+ 0,53 Prozent auf 266,90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil UniCredit (-0,97 Prozent auf 35,12 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,52 Prozent auf 3,53 EUR), SAP SE (-0,39 Prozent auf 173,32 EUR), Stellantis (-0,26 Prozent auf 23,05 EUR) und BASF (-0,22 Prozent auf 48,72 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 267 339 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 394,204 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at