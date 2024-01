Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Start Verluste

Der ATX Prime setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent leichter bei 1 721,25 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 722,58 Zählern und damit 0,009 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 722,73 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 718,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 1 723,04 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 666,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 573,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, den Stand von 1 639,59 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Semperit (+ 1,96 Prozent auf 15,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,12 Prozent auf 126,40 EUR), Lenzing (+ 1,00 Prozent auf 35,20 EUR), Vienna Insurance (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR) und Telekom Austria (+ 0,77 Prozent auf 7,88 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen OMV (-2,33 Prozent auf 39,46 EUR), ZUMTOBEL (-1,86 Prozent auf 6,33 EUR), UBM Development (-1,75 Prozent auf 22,50 EUR), Flughafen Wien (-1,10 Prozent auf 49,45 EUR) und Addiko Bank (-0,74 Prozent auf 13,50 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 53 666 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 29,617 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,27 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at