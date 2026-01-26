Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

'Overweight' 26.01.2026 15:04:39

Apple-Aktie zieht an: JPMorgan wird optimistischer

Apple-Aktie zieht an: JPMorgan wird optimistischer

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 305 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die schwach gelaufene Aktie dürfte von den anstehenden Quartalszahlen profitieren, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Der iPhone-Umsatz sollte die Konsensschätzung übertreffen. Obendrein rechne er mit einem begrenzten Margendruck sowie geringeren Investitionen als bislang von dem Technologiekonzern geplant.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 1,3 Prozent höher bei 251,26 US-Dollar.

/rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:40 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:00 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquelle: Iakov Filimonov / Shutterstock.com

