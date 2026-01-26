Apple Aktie

212,65EUR 3,00EUR 1,43%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 12:48:29

Apple Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 283,36 auf 276,47 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts von Schwächesignalen bei den Dienstleistungsumsätzen sei die Aktie um 13 Prozent von ihrem Hoch Anfang Dezember zurückgefallen, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Starke iPhone-Geschäfte seien vor den Quartalszahlen am 29. Januar großteils eingepreist. Zudem sieht Lee im von Google abhängigen Werbegeschäft ebenfalls Risiken für die Geschäftsdynamik. Trotz seiner gesenkten Werbe-Wachstumsprognose liege er aber noch knapp über der Konsensschätzung./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 276,47
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 248,04 		Abst. Kursziel*:
11,46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 248,04 		Abst. Kursziel aktuell:
11,46%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

mehr Analysen
12:48 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
11:22 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Apple Neutral UBS AG
20.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 212,65 1,43% Apple Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

14:10 Wienerberger Sell UBS AG
14:10 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
13:26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:14 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:48 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:12 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
11:28 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
11:26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
11:22 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
11:22 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:22 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:21 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:20 Ryanair Buy UBS AG
11:19 Infineon Buy UBS AG
11:19 STMicroelectronics Buy UBS AG
11:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:17 Hermès Neutral UBS AG
11:16 Richemont Buy UBS AG
11:12 VINCI Buy UBS AG
11:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
11:10 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 Swiss Re Neutral UBS AG
11:09 Hannover Rück Buy UBS AG
11:01 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
10:56 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
10:56 DocMorris Sell UBS AG
10:53 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:51 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:48 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:10 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:06 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09:55 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
09:54 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
09:29 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
09:27 Danone Sell Deutsche Bank AG
09:26 BASF Hold Deutsche Bank AG
09:11 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
09:11 Zalando Buy UBS AG
09:10 E.ON Neutral UBS AG
08:57 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
08:50 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
08:41 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:40 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen