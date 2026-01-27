Apple Aktie

218,25EUR 3,35EUR 1,56%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 13:58:56

Apple Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die starken iPhone-Verkäufe zeigten sowohl für den Dezember als auch für das vergangene Quartal einen Anstieg gegenüber den jeweiligen Vorjahreszeiträumen, seien aber ein wenig unter den Konsensschätzungen geblieben, schrieb Mark Newman am Dienstag. Für das bis zum 29. Januar laufende Geschäftsquartal sieht er bei Apples wichtigstem Produkt leichte Enttäuschungsrisiken. In der Zulieferbranche bleibe die Stimmung verhalten. Apple-Lieferanten dürften 2026 aber gegenüber der Android-Konkurrenz die Nase vorn haben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 255,41 		Abst. Kursziel*:
27,25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 260,93 		Abst. Kursziel aktuell:
24,55%
Analyst Name::
Mark Newman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten