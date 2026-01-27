Apple Aktie
|218,25EUR
|3,35EUR
|1,56%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die starken iPhone-Verkäufe zeigten sowohl für den Dezember als auch für das vergangene Quartal einen Anstieg gegenüber den jeweiligen Vorjahreszeiträumen, seien aber ein wenig unter den Konsensschätzungen geblieben, schrieb Mark Newman am Dienstag. Für das bis zum 29. Januar laufende Geschäftsquartal sieht er bei Apples wichtigstem Produkt leichte Enttäuschungsrisiken. In der Zulieferbranche bleibe die Stimmung verhalten. Apple-Lieferanten dürften 2026 aber gegenüber der Android-Konkurrenz die Nase vorn haben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 325,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 255,41
|
Abst. Kursziel*:
27,25%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 260,93
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,55%
|
Analyst Name::
Mark Newman
|
KGV*:
-
