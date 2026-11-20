Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.11.2026 02:04:01
Apple is working on AI agent for device control, apps, browsing and coding
The plans are outlined in the company’s job listings this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Apple Inc.
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16:01
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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16:01
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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16:01
|Börse New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
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|650,00
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|Apple Inc.
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