ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich mit Kursplus

Der ATX stieg im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,89 Prozent auf 3 629,88 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 116,541 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 3 597,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 597,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 639,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 586,72 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,88 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 15.07.2024, einen Stand von 3 684,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wurde der ATX auf 3 711,92 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 124,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,39 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 2,46 Prozent auf 31,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,54 Prozent auf 105,20 EUR), Erste Group Bank (+ 1,47 Prozent auf 47,50 EUR), BAWAG (+ 1,35 Prozent auf 67,50 EUR) und OMV (+ 1,24 Prozent auf 39,18 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen voestalpine (-0,37 Prozent auf 21,30 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 55,90 EUR), Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 29,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,26 Prozent auf 7,68 EUR) und DO (+ 0,27 Prozent auf 148,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 719 497 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,629 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,80 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

