ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren OMV-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden OMV-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 35,33 EUR. Bei einem OMV-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,309 OMV-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der OMV-Aktie auf 38,63 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 093,56 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 093,56 EUR entspricht einer Performance von +9,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte OMV einen Börsenwert von 12,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at