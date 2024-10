ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die OMV-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die OMV-Anteile bei 48,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die OMV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,576 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2024 790,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,42 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,95 Prozent.

Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 12,99 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at