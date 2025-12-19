ATX-Wert Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Raiffeisen-Investment verdienen können.

Die Raiffeisen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 723,589 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 36,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 208,39 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 162,08 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen bezifferte sich zuletzt auf 12,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at