Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen

Der LUS-DAX macht am Donnerstagnachmittag Gewinne.

Am Donnerstag klettert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,73 Prozent auf 16 544,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 16 565,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 16 417,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 671,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 15 052,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 18.01.2023, einen Wert von 15 119,00 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,19 Prozent zurück. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 964,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,55 Prozent auf 34,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,80 Prozent auf 11,76 EUR), Commerzbank (+ 2,59 Prozent auf 11,29 EUR), Rheinmetall (+ 2,33 Prozent auf 333,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,33 Prozent auf 210,70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Bayer (-2,98 Prozent auf 32,22 EUR), EON SE (-1,40 Prozent auf 12,36 EUR), adidas (-0,92 Prozent auf 164,00 EUR), RWE (-0,65 Prozent auf 36,90 EUR) und QIAGEN (-0,61 Prozent auf 41,07 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 453 432 Aktien gehandelt. Mit 169,115 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at