Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

Im TecDAX ging es im XETRA-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 2,31 Prozent aufwärts auf 3 441,19 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 542,326 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,087 Prozent auf 3 366,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 363,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 445,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 366,14 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 4,88 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 3 348,42 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 27.06.2024, einen Stand von 3 330,67 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 27.09.2023, mit 2 964,92 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,51 Prozent. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 125,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 10,80 Prozent auf 88,25 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 7,51 Prozent auf 70,85 EUR), Infineon (+ 6,72 Prozent auf 32,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 5,11 Prozent auf 53,92 EUR) und SMA Solar (+ 5,08 Prozent auf 18,61 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil United Internet (-3,14 Prozent auf 18,53 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,63 Prozent auf 66,50 EUR), AIXTRON SE (-0,71 Prozent auf 16,00 EUR), ATOSS Software (-0,61 Prozent auf 130,00 EUR) und Deutsche Telekom (-0,42 Prozent auf 26,24 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 7 120 848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 235,400 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die 1&1-Aktie hat mit 8,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

