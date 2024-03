Aufschläge in London: FTSE 100 legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Kaum bewegt zeigte sich der FTSE 100 am zweiten Tag der Woche.

Der FTSE 100 legte im LSE-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent auf 7 738,30 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,454 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 722,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 722,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 699,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 739,67 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 19.02.2024, einen Wert von 7 728,50 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 19.12.2023, bei 7 638,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, den Wert von 7 335,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,217 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 785,73 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Unilever (+ 3,08 Prozent auf 39,29 GBP), Rolls-Royce (+ 2,74 Prozent auf 4,01 GBP), Ashtead (+ 2,15 Prozent auf 53,12 GBP), BAE Systems (+ 1,72 Prozent auf 13,28 GBP) und Haleon (+ 1,71 Prozent auf 3,20 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Reckitt Benckiser (-4,52 Prozent auf 43,68 GBP), Fresnillo (-4,29 Prozent auf 4,41 GBP), Airtel Africa (-3,97 Prozent auf 0,91 GBP), Burberry (-2,07 Prozent auf 12,30 GBP) und Taylor Wimpey (-1,62 Prozent auf 1,37 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 117 252 748 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 191,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,35 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

