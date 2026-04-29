DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Erwartungen der Analysten
|
29.04.2026 22:15:00
Ausblick: DHL Group präsentiert Quartalsergebnisse
DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.03.2026 - vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,670 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 EUR je Aktie vermeldet.
DHL Group (ex Deutsche Post) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,73 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,27 EUR im Vergleich zu 3,09 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 85,39 Milliarden EUR, gegenüber 82,86 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 57,50 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP 3: DHL überrascht positiv dank starkem Express-Geschäft - Dax-Spitze (dpa-AFX)