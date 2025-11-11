Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

11.11.2025 14:18:00

Ausblick: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Was sich Experten von der kommenden Infineon-Bilanz versprechen.

Infineon wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Infineon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,434 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 EUR je Aktie gewesen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,16 Prozent auf 3,91 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,92 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie, gegenüber 0,980 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 14,63 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 14,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

