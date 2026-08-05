Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Expertise
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05.08.2026 10:18:00
Ausblick: Siemens legt Quartalsergebnis vor
Siemens gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,58 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,62 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,38 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,98 EUR im Vergleich zu 12,25 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 82,85 Milliarden EUR, gegenüber 78,91 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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