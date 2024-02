Barclays Capital: Overweight für Beiersdorf-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Erste Resultate von US-Wettbewerbern ließen insgesamt positive Rückschlüsse auf die Entwicklung der Bruttomargen europäischer Konsumgüterkonzerne im abgelaufenen Quartal zu, schrieb Analyst Iain Simpson in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Zudem habe das erste Quartal 2024 der Sektorunternehmen stark positiv begonnen.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Kaum Bewegung ließ sich um 14:27 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 135,85 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 11,89 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 42 216 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 0,1 Prozent zu Buche. Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 05:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 05:08 / GMT



