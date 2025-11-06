BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Aktieneinstufung 06.11.2025 12:52:53

BASF-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die detaillierte Analyse des BASF-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Geoff Haire durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire bleibt mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 unter dem Konsens und erwartet damit nicht ganz so viel Dynamik. Damit könnte er allerdings zu konservativ sein, sollten weitere Kostensenkungen erfolgen und der Standort Zhanjiang mehr als gedacht beitragen, schrieb der Experte am Mittwochnachmittag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:36 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 42,92 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 4,85 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 498 131 BASF-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2025 um 6,5 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 27.02.2026 wird BASF Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: BASF,gopixa / Shutterstock.com

06.11.25 BASF Neutral UBS AG
04.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
30.10.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
