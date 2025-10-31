Beiersdorf-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 123 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai kappte am Donnerstagmorgen im Nachgang des Quartalsberichts seine Wachstumserwartungen für 2026. Die Jahresziele für 2025 hält er aber für machbar.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 13:10 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 92,42 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 33,09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35 708 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2025 fiel die Aktie um 24,8 Prozent. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



