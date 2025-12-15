Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
15.12.2025 17:19:00
Bericht: Großbritannien will Apple und Google zu Nacktfotos-Blockade zwingen
Das britische Home Office will Apple und Google auffordern, Nacktfotos systemweit zu blockieren. Entsprechende Pläne sind laut einem Bericht in Vorbereitung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
