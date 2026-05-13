Bernstein Research gibt Siemens-Aktie Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Eine starke Auftragsentwicklung sei im zweiten Geschäftsquartal von einer leicht verfehlten Margenerwartung überschattet worden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Nach den Ergebnissen einiger Wettbewerber seien die Erwartungen am Markt wohl gestiegen. Er sieht im Fehlen einer angehobenen Konzernprognose vielleicht eine leichte Enttäuschung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:29 Uhr um 2,2 Prozent auf 258,75 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 15,94 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. 184 642 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 10,5 Prozent. Am 13.05.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:14 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.