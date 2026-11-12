Siemens Aktie
|290,35EUR
|13,65EUR
|4,93%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
12.11.2026 09:12:34
Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie erwartet am Donnerstag eine positive Reaktion von Investoren auf den Quartalsbericht. Die mittelfristigen Ziele seien aufgrund eines optimistischeren Ausblicks angehoben worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
330,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
287,05 €
|
Abst. Kursziel*:
14,96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
290,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens AG
|
10:01
|Siemens erwartet keine Probleme durch Nvidia-Führungskrise (dpa-AFX)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
08:08
|AKTIE IM FOKUS: Optimistischere Mittelfristziele treiben Siemens Richtung Rekord (dpa-AFX)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
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|08:24
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|RBC Capital Markets
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|Siemens Overweight
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|09:12
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|Bernstein Research
|08:24
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|08:02
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|10.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|287,40
|3,87%
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|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
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|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
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|09:12
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|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
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|RBC Capital Markets
|08:42
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:15
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:50
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets