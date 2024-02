Börse Europa in Grün: Börsianer lassen STOXX 50 schlussendlich steigen

Der STOXX 50 notierte heute im Plus.

Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,46 Prozent fester bei 4 308,72 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,099 Prozent höher bei 4 293,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 288,88 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 317,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 291,33 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 1,15 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 23.01.2024, bei 4 058,75 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 23.11.2023, mit 3 969,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der STOXX 50 3 928,13 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 5,30 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 317,04 Punkten. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,86 Prozent auf 175,30 EUR), AstraZeneca (+ 1,83 Prozent auf 102,20 GBP), Roche (+ 1,55 Prozent auf 232,40 CHF), SAP SE (+ 1,54 Prozent auf 169,80 EUR) und Richemont (+ 1,36 Prozent auf 137,60 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-3,37 Prozent auf 246,50 EUR), Glencore (-1,08 Prozent auf 3,76 GBP), Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 22,13 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,62 Prozent auf 40,37 CHF) und BASF (-0,52 Prozent auf 46,60 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 432 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 496,876 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at