Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter

Anleger in Europa treten heute den Rückzug an.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,75 Prozent leichter bei 4 451,99 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,886 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,034 Prozent stärker bei 4 486,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 485,48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 486,99 Punkte, das Tagestief hingegen 4 446,62 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 4 523,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.10.2023, den Wert von 4 112,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 068,62 Punkten auf.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Ferrari (+ 1,70 Prozent auf 315,00 EUR), Bayer (+ 0,92 Prozent auf 35,57 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,37 Prozent auf 44,76 EUR), adidas (+ 0,10 Prozent auf 176,92 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,02 Prozent auf 63,57 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2,56 Prozent auf 45,56 EUR), UniCredit (-2,19 Prozent auf 25,42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,78 Prozent auf 376,20 EUR), Infineon (-1,60 Prozent auf 35,26 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,21 Prozent auf 2,76 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 166 940 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 344,044 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,01 Prozent, die höchste im Index.

