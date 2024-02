Börse Europa in Rot: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 0,76 Prozent tiefer bei 4 197,23 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,023 Prozent stärker bei 4 230,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 229,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 230,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 187,58 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 095,45 Punkte taxiert. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, bei 3 894,04 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 13.02.2023, den Stand von 3 934,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2,57 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 250,97 Punkten. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 1,12 Prozent auf 6,10 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,06 Prozent auf 410,60 EUR), AstraZeneca (+ 1,04 Prozent auf 96,00 GBP), GSK (+ 0,95 Prozent auf 16,42 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,93 Prozent auf 436,30 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-2,98 Prozent auf 162,76 EUR), RELX (-2,10 Prozent auf 32,65 GBP), Richemont (-1,81 Prozent auf 132,70 CHF), UBS (-1,55 Prozent auf 24,12 CHF) und Bayer (-1,47 Prozent auf 27,91 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 20 919 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 497,493 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,13 erwartet. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,33 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at