Börse Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,19 Prozent auf 4 310,91 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 4 316,00 Zählern und damit 0,311 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 302,61 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 320,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 308,53 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 206,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wurde der STOXX 50 auf 4 019,45 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 924,59 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 320,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,97 Prozent auf 428,90 EUR), SAP SE (+ 0,82 Prozent auf 174,76 EUR), BP (+ 0,32 Prozent auf 4,73 GBP), GSK (+ 0,24 Prozent auf 16,66 GBP) und Siemens (+ 0,22 Prozent auf 181,68 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BASF (-2,48 Prozent auf 46,80 EUR), BAT (-1,56 Prozent auf 22,98 GBP), Nestlé (-1,07 Prozent auf 91,55 CHF), Zurich Insurance (-1,01 Prozent auf 462,30 CHF) und Rio Tinto (-0,96 Prozent auf 50,78 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9 846 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 508,903 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at