Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags auf grünem Terrain

Am Dienstag steigt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 17 938,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 882,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 998,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.02.2024, einen Stand von 17 083,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 764,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 14 754,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,13 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Hannover Rück (+ 3,23 Prozent auf 252,30 EUR), Continental (+ 2,25 Prozent auf 68,64 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,85 Prozent auf 166,24 EUR), BASF (+ 1,50 Prozent auf 49,74 EUR) und Rheinmetall (+ 1,19 Prozent auf 482,80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens (-3,47 Prozent auf 177,24 EUR), Zalando (-1,46 Prozent auf 22,23 EUR), Bayer (-1,05 Prozent auf 25,92 EUR), Infineon (-0,94 Prozent auf 31,70 EUR) und SAP SE (-0,81 Prozent auf 172,62 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 504 155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 200,669 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at