Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Der Handel in Frankfurt verlief heute in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 18 029,00 Punkten aus dem Handel.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 17 956,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 045,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 17 070,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 20.12.2023, mit 16 633,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, stand der LUS-DAX bei 15 026,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit BASF (+ 2,53 Prozent auf 51,88 EUR), Covestro (+ 2,15 Prozent auf 49,99 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,91 Prozent auf 168,02 EUR), Siemens (+ 1,57 Prozent auf 175,76 EUR) und Bayer (+ 1,41 Prozent auf 26,14 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Henkel vz (-2,16 Prozent auf 71,46 EUR), Rheinmetall (-2,09 Prozent auf 477,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,82 Prozent auf 54,98 EUR), Continental (-1,76 Prozent auf 67,50 EUR) und Fresenius SE (-1,54 Prozent auf 24,91 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 979 990 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 201,019 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Mit 7,86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

