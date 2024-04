Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Start zurück

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Dienstag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,43 Prozent schwächer bei 18 239,51 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,839 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,003 Prozent leichter bei 18 318,40 Punkten, nach 18 318,97 Punkten am Vortag.

Bei 18 318,51 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 232,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, notierte der DAX bei 17 814,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, bewegte sich der DAX bei 16 688,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 597,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 0,62 Prozent auf 32,53 EUR), Rheinmetall (+ 0,36 Prozent auf 562,60 EUR), QIAGEN (+ 0,29 Prozent auf 38,17 EUR), Commerzbank (-0,04 Prozent auf 13,44 EUR) und BASF (-0,06 Prozent auf 53,85 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil adidas (-0,78 Prozent auf 203,00 EUR), Deutsche Börse (-0,77 Prozent auf 186,30 EUR), Heidelberg Materials (-0,77 Prozent auf 98,54 EUR), MTU Aero Engines (-0,75 Prozent auf 223,80 EUR) und SAP SE (-0,74 Prozent auf 175,90 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 501 733 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 207,089 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at