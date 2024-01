Börse Frankfurt in Rot: MDAX in der Verlustzone

Am Donnerstag geht es im MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,67 Prozent auf 25 965,46 Punkte nach unten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 246,129 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,205 Prozent auf 26 087,73 Punkte an der Kurstafel, nach 26 141,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 095,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 927,45 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 1,64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, betrug der MDAX-Kurs 26 943,60 Punkte. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.10.2023, den Stand von 24 023,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wurde der MDAX mit 28 429,45 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,25 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Fraport (+ 0,68 Prozent auf 53,38 EUR), Ströer SE (+ 0,64 Prozent auf 54,65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,54) Prozent auf 37,03 EUR), HELLA GmbH (+ 0,37 Prozent auf 81,30 EUR) und Sixt SE St (+ 0,27 Prozent auf 91,95 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil EVOTEC SE (-4,57 Prozent auf 14,32 EUR), SMA Solar (-3,37 Prozent auf 48,22 EUR), Gerresheimer (-2,94 Prozent auf 92,60 EUR), HelloFresh (-2,81 Prozent auf 12,61 EUR) und Nordex (-2,78 Prozent auf 9,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX sticht die PUMA SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 942 535 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 16,849 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 9,88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at